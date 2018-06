Berlin (AFP) Das Goethe-Institut erweitert sein Netzwerk in der Kaukasusregion. In Eriwan und Baku würden im kommenden Jahr sogenannte Goethe-Zentren gegründet, teilte der Generalsekretär der weltweit tätigen deutschen Kulturinstituts, Johannes Ebert, am Montag bei der Jahrespressekonferenz in Berlin mit. Eriwan ist die Hauptstadt von Armenien, Baku die Hauptstadt Aserbaidschans. Das Institut organisiert Sprachkurse und Kulturprogramme.

