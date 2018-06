Freiburg (AFP) Mehrere Massenschlägereien in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg haben am Wochenende die Polizei in Atem gehalten. Bei "tumultartigen Szenen" in der Unterkunft in Bad Säckingen gab es mehrere Verletzte und vier Festnahmen, wie die Polizei am Sonntagabend in Freiburg mitteilte. Zeitweise waren die Besatzungen von elf Streifenwagen im Einsatz.

