Kassel (AFP) Eine Bande äußerst brutaler Räuber hat in Kassel versucht, Zeugen ihres Diebstahlversuchs mit einem Lastwagen zu überfahren. Die mindestens fünf maskierten, unbekannten Täter hätten zunächst mit dem Siebeneinhalbtonner einen Geldautomaten an einer Spielothek umgefahren und versucht, ihn zu stehlen, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie zwei Zeugen bemerkten, fuhren sie demnach dann mit dem Laster auf sie zu.

