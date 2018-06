Brüssel (AFP) Russland hat nach Einschätzung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) derzeit kein Interesse an ernsthaften Verhandlungen über das Ende des Syrien-Konflikts. Er "stelle auch fest, dass jedenfalls Priorität darauf liegt, in (der nordsyrischen Stadt) Aleppo zunächst mal Fakten zu schaffen", bevor Vereinbarungen zur Zukunft Syriens getroffen würden, sagte Steinmeier am Montag in Brüssel. Er plädierte aber dennoch dafür, die Gesprächskanäle mit Moskau offen zu halten.

