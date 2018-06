Berlin (AFP) Die zunehmenden Besuche von Patienten in Notaufnahmen auch ohne notfallmedizinischen Bedarf haben nach einer neuen Studie pragmatische Gründe. Patienten wählten diese Variante wegen schwer verfügbarer Haus- und Facharzttermine, Zeitautonomie, einer qualitativ hochwertigen Versorgung und der Möglichkeit multidisziplinärer Untersuchungen, ergab die am Montag von der Charité in Berlin veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung.

