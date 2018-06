Tampa (SID) - Footballer Kasim Edebali hat mit den New Orleans Saints in der US-Profiliga NFL einen schweren Rückschlag im Kampf um die Play-offs erlitten. Das Team um den Linebacker aus Hamburg unterlag bei den Tampa Bay Buccaneers mit 11:16 und ist nach der zweiten Pleite in Folge nur Dritter der NFC South. New Orleans steht nun bei fünf Siegen und acht Niederlagen, die Chance auf den Einzug in die Meisterrunde ist nur noch theoretisch.

Edebali (27) kam erneut als Ersatzspieler zum Einsatz. Saints-Quarterback Drew Brees blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Touchdown-Pass, dies war dem Spielmacher zuletzt 2009 passiert. "Es ist hart, sehr hart. Aber wir sind Profis und müssen weiter fighten", sagte Brees.

Die Dallas Cowboys, als einziges Team für die Play-offs qualifiziert, unterlagen nach elf Siegen in Serie 7:10 bei den New York Giants. Odell Beckham Jr. sorgte mit einem Touchdown im dritten Viertel für die Entscheidung.

Die Cleveland Browns verloren auch ihr 13. Saisonspiel und bauten ihren Klub-Negativrekord aus, diesmal setzte es ein 10:23 gegen die Cincinnati Bengals. Zuletzt waren die Detroit Lions 2008/09 in allen 16 Hauptrundenspielen sieglos geblieben.