Lyon (AFP) Beim Überfall auf einen Panzerwagen nahe der ostfranzösischen Stadt Lyon haben Unbekannte 70 Kilogramm Gold geraubt. Vier Bewaffnete griffen den Geldtransporter am Montagmorgen an einer Autobahnausfahrt an und flüchteten mit dem geraubten Gold, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Dessen Marktwert liegt demnach bei 2,5 Millionen Euro.

