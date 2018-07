Göteborg (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben im zweiten Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft in Schweden einen überraschenden Punktverlust hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler kam in Göteborg gegen Spanien über ein 20:20 (9:12) nicht hinaus. Damit benötigt sie im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Schweden (18.30 Uhr/Sport1) einen Sieg und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen, um das Halbfinale zu erreichen.

Anne Hubinger war mit fünf Treffern die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die in der Gruppe 1 nun fünf Punkte hat. Trotz des Punktverlustes war Biegler mit seinen Schützlingen zufrieden. "Die Ladies haben wieder nicht verloren, alles gut", sagte der Coach dem SID. In der ersten Halbzeit hätte man "einige Sachen liegengelassen, in der zweiten Hälfte aber haben sie es überragend gemacht", so Biegler.

Im fünften Spiel binnen neun Tagen spielten die als Tabellenführer ins Spiel gegangenen Deutschen lange Zeit wenig druckvoll. Angriffe spielten sie selten konsequent und erfolgreich zu Ende, selbst die sonst so treffsichere Torjägerin Svenja Huber warf ungewohnt unsicher. Zudem scheiterten sie immer wieder an der überragenden spanischen Torhüterin Silvia Navarro.