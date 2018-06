Berlin (dpa) - In der Tarifrunde bei der Deutschen Bahn haben sich das Unternehmen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auf einen Vertragsabschluss geeinigt. Das teilten beide Seiten am Montag in Berlin mit.

