Jerusalem (AFP) Die Türkei wird erstmals seit sechs Jahren wieder durch einen Botschafter in Israel vertreten. Mekin Okem wurde am Montag vom israelischen Präsidenten Reuven Rivlin in seiner Residenz in Jerusalem empfangen, wie das Büro des Präsidenten mitteilte. Rivlin sagte, er hoffe, der Austausch von Botschaftern werde "eine neue und vielversprechende Seite öffnen" in der Geschichte der Beziehungen der beiden Staaten. Zugleich sprach er der Türkei sein Mitgefühl für die Anschläge von Istanbul aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.