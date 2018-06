Dallas (SID) - Ohne ihren Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den sechsten Saisonsieg eingefahren. Der Meister von 2011 setzte sich mit 112:92 gegen die Denver Nuggets durch. "Das hat sich einfach großartig angefühlt. Wir haben eine ganze Menge Energie aufs Feld gebracht. So sollten wir immer spielen", sagte Topscorer Wesley Matthews (25), dem das dritte Mal in Folge 25 oder mehr Punkte gelangen.

Der 38-Jährige Nowitzki hat seit geraumer Zeit mit Achillessehnenbeschwerden zu kämpfen und ist noch nicht wieder einsatzfähig. Dallas hat bei sechs Siegen 18 Niederlagen auf dem Konto und bleibt Schlusslicht im Westen.

Unterdessen holten die Houston Rockets dank eines überragenden James Harden beim 122:118 gegen die Brooklyn Nets den siebten Erfolg in Serie. Harden sorgte für 36 Zähler, acht Rebounds und elf Assists. Houston schob sich in der Western Conference auf den dritten Rang vor.