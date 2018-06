Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Tag vor der Leitzinsentscheidung in den Vereinigten Staaten wieder an seine Rally der vergangenen Wochen angeknüpft. Zum ersten Mal in diesem Jahr gelang dem deutschen Leitindex der Sprung über die Marke von 11 300 Punkten, den Handel beendete das Börsenbarometer schließlich mit plus 0,84 Prozent bei 11 284,65 Zählern. Der Euro wurde zuletzt zu 1,0638 US-Dollar gehandelt.

