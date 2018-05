Montabaur (AFP) Während einer Privatparty ist im rheinland-pfälzischen Geilnau im Rhein-Lahn-Kreis ein 16-Jähriger in den Tod gestürzt. Wie die Polizei in Montabaur am Dienstag mitteilte, fiel der Jugendliche bereits am Samstagabend von der Mauer eines Treppenaufgangs und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt konnte trotz Reanimationsmaßnamen demnach nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

