Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich für mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur statt einer einseitigen Konzentration auf den Abbau von Schulden ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, wenn wir dogmatische Positionen hinsichtlich der Finanzierung der Schulden in Europa einnehmen", sagte Gabriel auf einer deutsch-französischen Digitalkonferenz am Dienstag in Berlin.

