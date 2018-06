München (SID) - Weiterhin Bayern München statt Real Madrid: Der umworbene Stürmerstar Robert Lewandowski hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen bis 2021 verlängert. "Ich freue mich sehr, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben und ich dem FC Bayern noch einige Jahre verbunden bleibe. Gemeinsam haben wir noch große Ziele", sagte Lewandowski.

Der bisherige Kontrakt des 28 Jahre alten Polen hatte bis 2019 Gültigkeit. Lewandowski, an dem zuletzt vor allem die Königlichen starkes Interesse zeigten, dürfte nun bei den Münchnern zu einem der Spitzenverdiener aufsteigen.

Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge betonte: "Ich bin glücklich, dass wir mit Robert Lewandowski einen der besten Mittelstürmer der Welt langfristig an den Klub binden konnten. Damit ist gewährleistet, dass ein weiterer Leistungsträger unserer Mannschaft in den kommenden Jahren das Trikot des FC Bayern tragen wird."

Für die Münchner ist die Unterschrift des Polen ein weiterer wichtiger Mosaikstein, eine schlagkräfige Mannschaft für die kommenden Jahre aufzubauen. Inzwischen haben zehn Spieler Verträge mit einer Laufzeit bis 2020 oder länger. Von den Stars ist nur noch die sportliche Zukunft bei Arjen Robben offen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Die Tendenz geht aber auch beim 32 Jahre alten Niederländer zu einer Verlängerung.

Lewandowski, dessen Marktwert aktuell rund 50 Millionen Euro beträgt, war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt. In bisher 122 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der 85-malige Nationalspieler 89 Tore, davon 58 in 77 Spielen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit holte sich Lewandowski mit 30 Treffern die Torjägerkanone der Liga.

Die Bayern waren seit Monaten bemüht, Lewandowski langfristig zu binden. Alle Abwerbeversuche wehrten sie ab. "Er ist einer der besten Stürmer der Welt. So einfach ist das", sagte Trainer Carlo Ancelotti unlängst.

Neben Robben laufen im Sommer noch bei Xabi Alonso (34), Ersatztorwart Tom Starke (35), Rafinha (31), Holger Badstuber (27), Julian Green (21) und Kingsley Coman (20) die Verträge aus. - Die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis:

2021: Robert Lewandowski (28), Manuel Neuer (30), Thomas Müller (27), Jerome Boateng (28), David Alaba (24), Javi Martínez (28), Mats Hummels (27), Renato Sanches (19)

2020: Douglas Costa (26), Joshua Kimmich (21)

2019: Thiago (25), Arturo Vidal (29), Juan Bernat (23)

2018: Franck Ribéry (33), Philipp Lahm (32), Sven Ulreich (28)

2017: Arjen Robben (32), Xabi Alonso (34), Rafinha (31), Holger Badstuber (27), Tom Starke (35), Julian Green (21), Kingsley Coman (20).