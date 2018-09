Berlin (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss doch nicht so lange wie zunächst befürchtet auf Europameister Fabian Wiede (22) verzichten. Eine Operation am Montagmittag in der Berliner Charité habe ausschließlich einen Sehnenriss ergeben, teilte der Klub mit. Deshalb ist ein Einsatz des Halbrechten bereits Mitte Februar wieder wahrscheinlich.

Die ursprüngliche Diagnose hatte eine Verletzung am Labrum (Knorpellippe in der Schulter) ergeben, was eine sechsmonatige Pause zur Folge gehabt hätte. "Dies ist eine überragende Nachricht. Vor allem, weil Fabi nach seiner Genesung direkt wieder zu 100 Prozent einsatzfähig sein wird", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Die WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) wird Wiede jedoch sicher verpassen.