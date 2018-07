Bogotá (AFP) Der zwischen der kolumbianischen Regierung und der Farc-Guerilla geschlossene Friedensvertrag kann per Eilverfahren umgesetzt werden. Das Verfassungsgericht des Landes gab am Dienstag grünes Licht für ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren. Die Entscheidung der Richter erging mit acht zu einer Stimme, wie das Gericht mitteilte. Senatspräsident Mauricio Lizcano begrüßte das Urteil und sagte, so könnten die Kolumbianer "schneller" von dem Friedensabkommen profitieren.

