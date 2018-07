München (dpa) - Wegen der zunehmenden Kriminalität rund um den Hauptbahnhof will die Stadt München dort in der Nacht den Alkoholkonsum verbieten. Der Kreisverwaltungsausschuss hat diesem Vorschlag heute mehrheitlich zugestimmt, wie die Stadt mitteilte. Nun muss der Stadtrat in seiner Vollversammlung morgen darüber entscheiden. Es geht um ein Alkoholverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr. Drogen- und exzessiver Alkoholkonsum am Hauptbahnhof machen den Behörden seit längerem Sorgen. Die Polizei hat ihre Kontrollen schon verstärkt. Zudem sind Streetworker unterwegs.

