Damaskus (dpa) - Der Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus den verbliebenen Rebellengebieten der nordsyrischen Großstadt Aleppo soll nach Angaben der Regierung am Morgen beginnen. Sie sollten die Stadt in Richtung der von oppositionellen Milizen kontrollierten Provinz Idlib verlassen, hieß es heute aus Regimekreisen. Ein Rebellensprecher hatte zuvor erklärt, die ersten Busse mit Zivilisten und Kämpfern sollten noch am Abend in Ost-Aleppo aufbrechen. Zunächst sollten fünf Busse die Evakuierung beginnen.

