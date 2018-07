Genf (dpa) - In Aleppo sind nach UN-Informationen mindestens 82 Menschen von regimetreuen Truppen ermordet worden. Unter den Opfern in vier Stadtvierteln befänden sich elf Frauen und 13 Kinder, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf mit. Soldaten sollen Menschen auf den Straßen, auf ihrer Flucht aus Aleppo und selbst in ihren Häusern in Ost-Aleppo getötet haben. Die wirkliche Zahl der Todesopfer dürfte viel höher sein. Nach UN-Schätzungen sind noch Tausende Zivilisten in den Kampfzonen in Ost-Aleppo gefangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.