Köln (SID) - WAS STEHT AN?

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (ab 15. Dezember). Bei der 24. Auflage des alljährlichen Spektakels des Verbandes PDC ermitteln ab Donnerstag 72 Spieler aus 22 Nationen vor enthusiastischem Publikum den Träger der "Sid Waddell Trophy" und damit den ersten Weltmeister des neuen Jahres. Dieser wird nämlich erst nach dem Finale am 2. Januar feststehen.

WIE GEHT DARTS ÜBERHAUPT?

Ziel eines jeden Durchgangs (Leg) ist es, zuerst von 501 auf null zu kommen. Dabei werden im Kampf eins gegen eins abwechselnd je drei Pfeile geworfen. Ein Leg muss mit einem Wurf auf ein Doppel-Feld beendet werden. Wer drei Legs gewinnt, gewinnt einen Satz. Zum Gewinn eines Matches sind je nach Runde unterschiedlich viele Sätze notwendig.

IN WELCHEM MODUS WIRD GESPIELT?

Im K.o.-System. Für einen Sieg in der Qualifikation müssen zwei Sätze à drei Legs gewonnen werden. Die erste Runde wird im Modus best-of-five gespielt, die zweite Runde und das Achtelfinale im Modus best-of-seven. Im Viertelfinale sind fünf Gewinnsätze nötig, im Halbfinale sechs und im Finale schließlich sieben.

WER KANN TOPFAVORIT MICHAEL VAN GERWEN SCHLAGEN?

Eigentlich niemand. Der niederländische Weltranglistenerste dominierte die Saison nach Belieben und gewann 25 Turniere - darunter fast alle großen. Die WM war allerdings nicht darunter. Auf einen erneuten Ausrutscher hoffen besonders der schottische Titelträger der vergangenen beiden Jahre, Gary Anderson, sein formstarker Landsmann Peter Wright und wieder einmal Rekordweltmeister Phil Taylor.

WAS IST PHIL TAYLOR ZUZUTRAUEN?

"The Power" (56) ist auch im Herbst seiner Karriere bei der 28. WM-Teilnahme (viermal für den Verband BDO) viel zuzutrauen. Er selbst sagt, dass er sich im Vergleich zum vergangenen Jahr stärker fühle, als er nach dem Tod seiner Mutter im Achtelfinale scheiterte. Allerdings gehört die Dominanz des Weltranglistenvierten, der zwischen 1995 und 2006 nur eine einzige WM-Niederlage kassierte, lange der Vergangenheit an. Realistisch ist das Halbfinale.

SIND AUCH DEUTSCHE DABEI?

Ja, in diesem Jahr sind es zwei. Größter Hoffnungsträger ist Max Hopp (20, Idstein). Der "Maximiser" trifft am 22. Dezember auf den Niederländer Vincent van der Voort, gegen den er allerdings zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste. Zudem trifft WM-Debütant Dragutin Horvat (40, Kassel) am 20. Dezember auf den ehemaligen Finalisten Simon Whitlock aus Australien, sollte er sich zuvor in der Qualifikation gegen den Russen Boris Kolzow durchsetzen. Beide deutschen Spieler gehen als Außenseiter, aber nicht chancenlos in ihre Partien.

WIRD BEIM DARTS NICHT NUR BIER GETRUNKEN?

Jein. Bei den 3000 kostümierten, grölenden Zuschauern fließt das Bier in Strömen. Das sieht man, das hört man, das riecht man. Die Sportler auf der Bühne trinken aber seit vielen Jahren nur Wasser. Darts ist längst kein Kneipensport mehr und füllt in England Hallen. Auch in Deutschland sind Veranstaltungen bereits viele Wochen im Voraus stets ausverkauft.

WAS KÖNNEN DIE DARTS-PROFIS VERDIENEN?

Die anstehende WM ist mit 1,65 Millionen englischen Pfund (umgerechnet fast zwei Millionen Euro) so gut dotiert wie kein Darts-Turnier zuvor - und um 150.000 Pfund besser als im vergangenen Jahr. Der Weltmeister erhält davon 350.000 Pfund (418.285 Euro). Zudem gibt es Bonuszahlungen für einen Neundarter.

WIRD AUCH AN WEIHNACHTEN GESPIELT?

Nein. Über die Feiertage und an Silvester bleibt der Ally Pally geschlossen und die Spieler dürfen Weihnachten mit ihren Liebsten verbringen. Im vergangenen Jahr flogen bereits am 2. Weihnachtsfeiertag wieder die Pfeile. Allerdings stehen am Abend des Neujahrstages die beiden Halbfinalmatches an.

WELCHER SENDER ÜBERTRÄGT?

TV-Sender Sport1 hat sich erst im September die Übertragungsrechte bis 2022 gesichert und überträgt wie gewohnt live - in diesem Jahr mehr als 90 Stunden. An einigen wenigen Terminen hilft Sport1+ aus, zudem berichtet der Livesport-Streamingdienst DAZN online.