München (SID) - Am letzten September-Wochenende treffen sich im kommenden Jahr die besten Rugby-Mannschaften der Welt im Münchner Olympiastadion. Beim "Oktoberfest 7s" treten am 29. und 30. September 2017 in der bayerischen Landeshauptstadt die weltbesten Teams im 7er Rugby gegeneinander an. Dabei misst sich die deutsche Nationalmannschaft mit den Topteams aus Australien, Südafrika und England.

"Rugby und Oktoberfest passen hervorragend zusammen, da trifft Gaudi auf kernigen Sport mit höchstem Unterhaltungs- und Erlebniswert", sagte Klaus Blank, Präsident des Deutschen Rugby-Verbands (DRV). Zu dem Event im Stadion des Fußball-WM-Endspiels 1974 werden mehr als 30.000 Zuschauer aus aller Welt erwartet.

Beim Rugby-Comeback bei Olympischen Spielen nach 92 Jahren hatte im vergangenen Sommer Fidschi die Goldmedaille gewonnen. Der spektakuläre Sport gewann in Rio auf Anhieb viele Sympathien. Die deutsche Mannschaft hatte sich nicht qualifiziert.