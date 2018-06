Washington (AFP) Wegen des Konflikts im Jemen haben die USA Lieferungen von Munition an die saudiarabischen Streitkräfte gestoppt. Ein Regierungssprecher in Washington begründete dies am Dienstag indirekt mit der hohen Zahl ziviler Opfer durch die saudiarabische Militärintervention im Jemen. Die US-Militärkooperation mit Riad sei "kein Blankoscheck", sagte er. Die USA seien besorgt über die Art, wie Saudi-Arabien die Militärkampagne im Jemen ausführe.

