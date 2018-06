New York (AFP) Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat wegen der verzweifelten Lage eingeschlossener Kinder in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo Alarm geschlagen. In einem Gebäude im Osten der Stadt seien möglicherweise mehr als hundert Kinder, viele von ihnen ohne ihre Eltern, eingeschlossen und hilflos dem schweren Beschuss ausgesetzt, erklärte das Kinderhilfswerk am Dienstag. Diese Informationen hat die Organisation nach eigenen Angaben von einem Arzt aus Aleppo.

