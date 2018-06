Sydney (AFP) Das australische Englisch hält so manche Überraschungen bereit und so können vermutlich auch nur Australier etwas mit dem einheimischen Wort des Jahres anfangen: Sieger ist die "Demokratie-Wurst", wie das Sprachforschungszentrum des Australischen Wörterbuchs am Mittwoch bekannt gab. Das Wort tauchte erstmals 2012 auf und bezeichnet eine Bratwurst im Brötchen, die am Wahltag vor den Wahlbüros verkauft wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.