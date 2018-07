Hannover (AFP) Ein Autofahrer hat im niedersächsischen Lehrte ein Kleinkind angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der 22 Monate alte Junge wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei in Hannover mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Kleine unbemerkt von seiner Mutter aus dem Haus gelaufen und hatte am Straßenrand gespielt, wo er von dem dunklen Kleinwagen erfasst wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.