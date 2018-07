München (AFP) Ein Volltrunkener hat am Münchener Hauptbahnhof das Atemalkoholgerät der Bundespolizei an seine technischen Grenzen gebracht. Bei dem aus Bulgarien stammenden 49-Jährigen seien im Display nur noch drei nach oben zeigende Pfeile zu sehen gewesen - das Gerät sei bis zu fünf Promille ausgelegt gewesen - und der Atemalkoholwert habe darüber gelegen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in München mit.

