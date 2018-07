Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods aus den USA geht in seinem Turnierkalender für 2017 zunächst zurück in die Zukunft. Der 14-malige Major-Gewinner wird vom 16. bis 19. Februar im kalifornischen Pacific Palisades erstmals nach seinem Comeback Anfang Dezember auf den Bahamas wieder an den Start gehen. "Dort hat 1992 alles für mich begonnen, das hat mein Leben verändert", sagte Woods. Zuletzt hatte er dort 2006 gespielt.

Woods hatte auf den Bahamas bei der Hero World Challenge erstmals nach 15-monatiger Pause wieder ein Turnier bestritten. Dort belegte der 40-Jährige, der drei Rückenoperationen hinter sich hat, den 15. Platz im ursprünglich 18-köpfigen Feld. Sein Spiel zeichnete Licht und Schatten aus, körperlich überstand er den ersten Härtetest unbeschadet.