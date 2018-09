Köln (SID) - "König Fußball" war auch in diesem Jahr in der Gunst der deutschen Sportfans die unangefochtene Nummer eins. Vor allem die Übertragungen von der Europameisterschaft in Frankreich lockten die Menschen in Massen vor den Fernseher: Unter den 20 Quotenhits des Jahres findet sich die EURO stolze 18-mal. Hinzu kommt aus fußballerischer Sicht das Finale um den DFB-Pokal auf Platz 15. Allein der Endspieltriumph der Handballer bei der EM im Januar konnte mit dem 17. Rang in die Phalanx des Fußballs eindringen.

Die stärkste Quote des Jahres verbuchte das ZDF bei der Halbfinal-Niederlage der deutschen Mannschaft am 7. Juli gegen EURO-Gastgeber Frankreich (0:2) mit durchschnittlich 29,85 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 80,3 Prozent). Als Nummer eins der deutschen Fernsehgeschichte blieb aber das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien (1:0 n.V.) mit 34,57 Millionen Zuschauern unangetastet.

Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hinkten wohl nicht allein aufgrund der Zeitverschiebung von fünf Stunden in diesem Jahr bei den Einschaltquoten deutlich hinterher. Das Beachvolleyball-Halbfinale zwischen dem späteren deutschen Gold-Duo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und den Brasilianerinnen Larissa/Talita am 16. August in der ARD erzielte mit durchschnittlich 8,55 Millionen Zuschauern noch den Top-Wert der Spiele - im Jahresranking reicht dieser aber nicht einmal für die Top 40.

Die Top-20-Liste (zusammengestellt vom SID):

Platzierung Datum Event Zuschauer/Millionen Marktanteil/Prozent Sender

1. 7. Juli Fußball Europameisterschaft (Halbfinale) Deutschland - Frankreich (0:2) 29,85, 80,3 ZDF

2. 2. Juli Fußball Europameisterschaft (Viertelfinale) Deutschland - Italien (1:1 n.V., 6:5 i.E.) 28,47 79,7 ARD

3. 26. Juni Fußball Europameisterschaft (Achtelfinale) Deutschland - Slowakei (3:0) 28,10 81,2 ZDF

4. 16. Juni Fußball Europameisterschaft (Vorrunde) Deutschland - Polen (0:0) 27,34 73,0 ZDF

5. 12. Juni Fußball Europameisterschaft (Vorrunde) Deutschland - Ukraine (2:0) 26,57 68,5 ARD

6. 21. Juni Fußball Europameisterschaft (Vorrunde) Deutschland - Nordirland (1:0) 25,46 78,5 ARD

7. 3. Juli Fußball Europameisterschaft (Viertelfinale) Frankreich - Island (5:2) 18,99 54,3 ZDF

8. 6. Juli Fußball Europameisterschaft (Halbfinale) Portugal - Wales (2:0) 17,78 55,0 ARD

9. 10. Juli Fußball Europameisterschaft (Finale) Portugal - Frankreich (1:0) 17,68 60,1 ARD

10. 30. Juni Fußball Europameisterschaft (Viertelfinale) Portugal - Polen (1:1 n.V., 5:3 n.E.) 15,74 55,9 ARD

11. 10. Juni Fußball Europameisterschaft (Eröffnungsspiel) Frankreich - Rumänien (2:1) 15,47 50,0 ZDF

12. 27. Juni Fußball Europameisterschaft (Achtelfinale) Island - England (2:1) 14,96 47,0 ARD

13. 1. Juli Fußball Europameisterschaft (Viertelfinale) Wales - Belgien (3:1) 14,47 49,0 ZDF

14. 27. Juni Fußball Europameisterschaft (Achtelfinale) Italien - Spanien (2:0) 14,34 55,5 ARD

15. 21. Mai Fußball DFB-Pokal (Finale) Bayern München - Borussia Dortmund (0:0 n.V., 4:3 n.E.) 13,79 49,2 ARD

16. 13. Juni Fußball Europameisterschaft (Vorrunde) Italien - Belgien (2:0) 13,27 42,8 ARD

17. 31. Januar Handball Europameisterschaft (Finale) Deutschland - Spanien (24:17) 12,98 42,0 ARD

18. 25. Juni Fußball Europameisterschaft (Achtelfinale) Portugal - Kroatien (1:0 n.V.) 12,54 43,8 ZDF

19. 11. Juni Fußball Europameisterschaft (Vorrunde) England - Russland (1:1) 12,36 42,5 ZDF

20. 14. Juni Fußball Europameisterschaft (Vorrunde) Portugal - Island (1:1) 12,30 40,5 ZDF