München (AFP) Der ehemalige Gesundheitsminister Daniel Bahr, seit knapp zwei Jahren beim Versicherungskonzern Allianz, rückt in den Vorstand der Unternehmenstochter Private Krankenversicherungs-AG (APKV) auf. Dort werde der 40-Jährige ab Januar für Vertrieb und Leistungsmanagement verantwortlich sein, einen Bereich, den er bereits seit Januar 2015 führt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bahr habe seit seinem Eintritt in die Allianz viel bewegt und sich als ausgewiesener Gesundheitsexperte einen Namen gemacht, erklärt die Chefin der APKV, Birgit König.

