Wiesbaden (AFP) Deutschlands Schulen sind weiterhin von einer Pensionierungswelle betroffen: Im Jahr 2015 gingen etwa 27.900 verbeamtete Lehrer aus dem Schuldienst in den Ruhestand, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Demnach entspricht die Zahl der Pensionierungen damit dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2014.

