Monte Carlo (SID) - Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (31) hat während des Showdowns im letzten Saisonrennen schon nicht mehr an den großen Triumph geglaubt. "In Abu Dhabi habe ich den Titel dreimal in meinem Kopf verloren", sagte der zurückgetretene Champion in Monte Carlo. Besonders die letzten Runden zerrten an den Nerven des ehemaligen Mercedes-Piloten.

"Ich wusste nicht, was mein lieber Teamkollege im Sinn hatte, er fing an, wie eine Oma vor mir zu fahren", sagte Rosberg über die Fahrweise von Lewis Hamilton in der Schlussphase des alles entscheidenden Rennens.

Der Brite hatte für viel Aufregung gesorgt, indem er in Führung liegend seinen Rivalen Rosberg über viele Runden einbremste, um dessen Verfolgern Attacken zu ermöglichen und so doch noch selbst eine Chance auf den WM-Titel zu haben. Ein zweiter Platz reichte Rosberg schließlich zum Gewinn seiner ersten WM, kurz danach trat er überraschend zurück.