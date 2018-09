Paris (AFP) In Paris gelten am Freitag erneut Fahrverbote wegen Smogs. Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt teilte am Donnerstag mit, es müsse erneut jedes zweite Auto stehen bleiben. Auch in der südostfranzösischen Stadt Grenoble ist der Verkehr eingeschränkt. Grund sind die überhöhten Werte von Feinstaub und Stickoxiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.