Florenz (SID) - Der AC Florenz, kommender Europa-League-Gegner von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach, hat in der italienischen Serie A den Anschluss an die Europapokalplätze verpasst. Beim FC Genua unterlag die Fiorentina in einer wiederaufgenommenen Begegnung des 3. Spieltags mit 0:1 (0:1).

Das Team von Trainer Paulo Sousa, der 1997 als Spieler mit Borussia Dortmund die Champions League gewann, hat mit 26 Zählern aus 16 Spielen damit weiter fünf Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze.

Die Partie war am 11. September wegen Starkregens nach 28 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen worden.