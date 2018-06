Jerusalem (AFP) Nach heftigen Protesten gegen die Kontrolle der Rocklänge von Mitarbeiterinnen im israelischen Parlament soll die Kleiderordnung dort wieder gelockert werden. Parlamentspräsident Juli Edelstein habe in Gesprächen mit Abgeordneten und ihren Mitarbeiterinnen einen Kompromiss erzielt, sagte sein Sprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach will die Knesset nicht mehr so strikt auf die Umsetzung des Dresscodes pochen, im Gegenzug wollen die Abgeordneten ihre Mitarbeiter zu einem dezenten Auftreten anhalten.

