London (SID) - Titelverteidiger Gary Anderson (Schottland) hat bei der Darts-WM in London sein Auftaktmatch mit Bravour gemeistert. Gegen den Engländer Mark Frost siegte der an Nummer zwei gesetzte Anderson klar mit 3:0. In der nächsten Runde trifft der 45-Jährige entweder auf seinen Landsmann John Henderson oder Andrew Gilding aus England.

Bereits zuvor zog Kevin Painter durch einen 3:1-Sieg gegen Jamie Caven (beide England) in Runde zwei ein, während Jamie Lewis (Wales) seinen Kontrahenten Mick McGowan (Irland) mit 3:2 bezwang. In der letzten Partie des Tages behielt Michael Smith gegen Ricky Evans (beide England) ebenfalls mit 3:2 die Oberhand.

Top-Favorit Michael van Gerwen startet am Samstag ins Turnier, für die deutschen Starter Dragutin Horvat (Kassel) und Max Hopp (Idstein) wird es am kommenden Dienstag beziehungsweise Donnerstag ernst.