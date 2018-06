Damaskus (AFP) Nach dem Beginn der Evakuierung Aleppos hat ein zweiter Konvoi Menschen aus dem Ostteil der umkämpften syrischen Stadt herausgebracht. Der Arzt Ahmad al-Dbis bestätigte am Donnerstagabend die Ankunft von Krankenwagen und Bussen an einem Transitposten nahe des von Aufständischen kontrollierten Gebiets Chan al Aassal westlich von Aleppo. "Der Konvoi kommt an, die Verletzten werden aus den Rettungswagen in Feldkrankenhäuser gebracht, und die Zivilisten verlassen die Busse", sagte Dbis der Nachrichtenagentur AFP.

