Karlsruhe (dpa) - Der Terrorverdacht gegen einen Anfang November in Berlin festgenommenen mutmaßlichen Islamisten hat sich nun doch erhärtet. Im zweiten Anlauf erließ ein Richter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen den Mann, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Ihm wird demnach vorgeworfen, von der Terrormiliz IS mit einem nicht näher bekannten Vorhaben beauftragt gewesen zu sein. Bei seiner Festnahme stand er in Verdacht, einen Anschlag in Deutschland zu planen. Dafür sah der BGH damals keine ausreichenden Indizien. Der Mann ist nach den neuen Angaben ein 24 Jahre alter Tunesier.

