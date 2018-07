New York (AFP) Der US-Medienkonzern 21st Century Fox will den europäischen Bezahlsender Sky komplett übernehmen. Dafür würden insgesamt 14,8 Milliarden Dollar (13,9 Milliarden Euro) geboten, teilte 21st Century Fox am Donnerstag mit. Dem Konzern des Medienmoguls Rupert Murdoch gehören bereits 39,1 Prozent der Sky-Anteile. Der Bezahlsender mit Hauptsitz in Großbritannien strahlt seine Programme in Deutschland und weiteren europäischen Ländern aus.

