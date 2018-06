Altenberg (SID) - Die Deutschen Meisterschaften der Rodler in Altenberg werden aufgrund von Verzögerungen beim Schlitten-Transport nicht wie geplant vom 21. bis 23. Dezember stattfinden. Dies bestätigte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstag. "Ich bedauere sehr, dass wir diesen Termin nicht halten können. Doch wir haben erfahren, dass wir unser Material nicht rechtzeitig vom vierten Weltcup in Park City nach Altenberg bekommen werden", sagte Bundestrainer Norbert Loch.

Laut Angaben des Verbandes werden die Transportboxen der Schlitten frühestens am Abend des 22. Dezember angeliefert. Ein neuer Termin steht noch nicht fest, soll jedoch so schnell wie möglich gefunden werden.