Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Funds einer Nagelbombe in Ludwigshafen bestätigt. "Aus ermittlungstaktischen Gründen" könnten aber keine näheren Angaben gemacht werden, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Freitag in Karlsruhe. Insbesondere wollte er sich nicht zu Berichten äußern, wonach ein Zwölfjähriger einen Bombenanschlag in der rheinland-pfälzischen Stadt verüben wollte.

