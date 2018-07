Berlin (AFP) Rund neun Monate vor der Bundestagswahl hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) seine Forderungen für die nächste Legislaturperiode vorgelegt. Den Verbrauchern in Deutschland gehe es vor allem um eine effiziente Altersvorsorge, daher müsse es dafür ein einfaches und kostengünstige Produkt geben, erklärte der vzbv am Freitag. Zweitens fordern die Verbraucherschützer eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung - dass also Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich viel einzahlen. Drittens plädieren sie für einen besseren Schutz vor Diskriminierung in der digitalen Welt.

