Karlsruhe (AFP) Auf Telekommunikationsunternehmen kommt größere Unsicherheit bei der Preiskalkulation für netzübergreifende Anrufe zu. Eine alte Schutzregelung für die Telekom-Wettbewerber ist heute nicht mehr gerechtfertigt und daher verfassungswidrig, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Freitag veröffentlichen Beschluss. Die Karlsruher Entscheidung betrifft die Entgelte für Gespräche in das Telekom-Festnetz und in das Vodafone-Mobilfunknetz. (Az: 1 BvL 6/14, 1 BvL 3/15 und weitere)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.