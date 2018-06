Essen (AFP) Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai hat FDP-Chef Christian Lindner seine Absage an eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen bekräftigt. "In NRW wollen wir Rot-Grün ablösen und nicht verlängern", sagte Lindner der "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" (Freitagsausgabe). "Auf diese Festlegung können unsere Wähler sich verlassen."

