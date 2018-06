Marburg (AFP) Bei der Bluttat in einer Marburger Arztpraxis hat der mutmaßliche Todesschütze offenbar eine Pistole verwendet, die sich legal in seinem Besitz befand. Der tatverdächtige 53-jährige Arzt verfügte über eine Waffenbesitzkarte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in der hessischen Stadt mitteilten. Der Mediziner soll am Donnerstag einen 67-jährigen Kollegen in der Praxis erschossen und sich anschließend selbst getötet haben.

