Los Angeles (AFP) Der Film "Toni Erdmann" hat im Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Kinostreifen eine weitere Hürde genommen. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt gab, ist das Werk von Regisseurin Maren Ade unter den neun Favoriten für den begehrten Preis.

