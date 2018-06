Foxborough (SID) - Die New England Patriots aus der US-Football-Profiliga NFL haben Wide Receiver Michael Floyd nur drei Tage nach dessen Festnahme unter Vertrag genommen. Zuvor hatte Ligakonkurrent Arizona Cardinals den 27-Jährigen wegen Verfehlungen im Straßenverkehr entlassen.

Die Polizei hatte Floyd Anfang der Woche an einer Kreuzung alkoholisiert am Steuer seines Wagens vorgefunden, der Profi schlief bei laufendem Motor. Floyd verpasste in seinem SUV mindestens zwei Grünphasen und machte auf diese Weise die Ordnungshüter auf sich aufmerksam.

Die Patriots, Team des verletzten deutschen Tackles Sebastian Vollmer, gaben für Floyd Wide Receiver Griff Whalen ab.