New York (dpa) - Die USA unterstützen den französischen Vorschlag zur Entsendung von UN-Beobachtern in die umkämpfte syrische Stadt Aleppo. "Wir unterstützen die französische Initiative für eine Sicherheitsratsresolution, die den Bedarf nach Beobachtung, humanitärer Hilfe und sicherer Evakuierung ausdrückt", sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York. Ihr französischer Kollege hatte den Vorschlag aufgebracht. Russland zeigte sich jedoch skeptisch. Einige Elemente des Vorschlags seien fragwürdig, sagte der russische UN-Botschafter.

