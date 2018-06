München (SID) - Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg nimmt am Samstag in München die Trophäe für den ADAC Motorsportler des Jahres entgegen. Der 31-Jährige erhält am Abend im Rahmen der Sportgala des Automobilklubs (ab 19.00 Uhr) den großen Christophorus aus Nymphenburger Porzellan. Rosberg hatte vor zwei Wochen völlig überraschend seine Formel-1-Karriere beendet, nur fünf Tage zuvor hatte er sich erstmals zum Weltmeister gekrönt.

Weitere prominente Gäste in München sind unter anderem Deutschlands Rallye-Ikone Walter Röhrl, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, sowie der aktuelle Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier und Mick Schumacher, Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher und Vizemeister der ADAC Formel 4.