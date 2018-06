Köln (SID) - 1899 Hoffenheim will im deutschen Profifußball weiter die einzige unbesiegte Mannschaft bleiben. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann steht am Abend ab 20.30 Uhr allerdings vor einer schwierigen Aufgabe. Die Hoffenheimer empfangen zum Spitzenspiel Borussia Dortmund. Die Tuchel-Elf hat aber bislang auf fremden Plätzen noch keine große Durchschlagskraft bewiesen.

Der 1. FC Heidenheim kann am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend am Tabellendritten Hannover 96 vorbeiziehen. Dazu benötigt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied bei 1860 München. Den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen kann Union Berlin mit einem Dreier gegen die SpVgg Fürth. Ebenfalls um 18.30 Uhr wird die dritte Partie zwischen Kellerkind Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf angepfiffen.

Weltcup-Spitzenreiterin Laura Dahlmeier will ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die Garmischerin geht nach ihren drei Siegen im Slowenischen Pokljuka auch beim Sprint ab 17.30 Uhr in Nove Mesto als Favoritin an den Start. In dem tschechischen Ort hatte sie 2015 ihr erstes von bislang zehn Weltcuprennen gewonnen.